Atletlerimizden İzmir’de 9 Madalya Birden

Konya Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, İzmir’de düzenlenen Yeşilay U23 ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası’nı 9 madalya ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
Yeşilay U23 ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirildi. Şampiyonada mücadele eden sporcularımız; 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak organizasyona damga vurdu.
3.000 metre engelli branşında Cuma Özcan, çoklu branşta Seyhun Efe Bükmen, U23 kategorisi üç adım atlamada Burak Yılmaz ve U20 kategorisi çoklu branşta Celalettin Nigar şampiyonada altın madalyayı kazanan Büyükşehirli sporcular oldu.
5.000 metrede Yonca Kutluk ile yüksek atlama branşında Enes Talha Şenses gümüş madalya elde ederken bronz madalyalar ise U20 çoklu branşta Berra Yıldız, 5.000 metrede Enbiya Yazıcı ve cirit atmada İsmail Gündoğdu'dan geldi.
"Türkiye'nin Güçlü Altyapısı” parolasıyla Türk sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor, atletizm branşında da yetiştirdiği sporcular ve kazandığı derecelerle başarı geleneğini sürdürüyor.
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