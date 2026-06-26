Karataylı güreşçiler Türkiye Şampiyonası’nda göz doldurdu

Karatay Belediyespor Kulübü, 2025-2026 Spor Faaliyetleri kapsamında Sivas’ta düzenlenen U17 Yeşilay Güreş Türkiye Şampiyonası’nda bireysel ve takım kategorilerinde elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

24-25 Haziran tarihlerinde Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Grekoromen stil erkekler kategorisinde mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları, farklı sıkletlerde kazandıkları madalyalarla kulüplerini başarıyla temsil etti.

KARATAYLI SPORCULARDAN 1 ALTIN, 2 BRONZ, 1 GÜMÜŞ MADALYA

Karatay Belediyesporlu güreşçiler, dört madalya ve takım ikinciliği başarısıyla turnuvayı tamamladı. 48 kilogram kategorisinde mindere çıkan Mustafa Kerem Karaköse, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

51 kilogramda mücadele eden Mustafa Kenan Çelik ile 71 kilogram kategorisinde yarışan Abdullah Çakmak, gösterdikleri başarılı performansla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. 92 kilogram kategorisinde ise Muhammed Talha Kurt, final müsabakasına kadar yükselerek Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya elde etti.

TAKIM HALİNDE TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ BAŞARISI

Karatay Belediyespor Kulübü, bireysel başarıların yanı sıra takım sıralamasında da önemli bir derece elde etti. Turnuvayı toplam 93 puanla Türkiye ikincisi olarak tamamlayan Karatay Belediyespor, Grekoromen stil U17 kategorisinde Türkiye'nin en başarılı kulüpleri arasında yer alma başarısı gösterdi.

Altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam eden Karatay Belediyespor, genç sporcularının ortaya koyduğu performansla Türk güreşinin geleceğine katkı sunmayı sürdürmeyi hedefliyor.

ŞENER: KARATAY BELEDİYESPOR TÜRK GÜREŞİNE DEĞER KATIYOR

Karatay Belediyespor Kulübü Başkanı Muhittin Şener, U17 Yeşilay Güreş Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen başarıların Karatay Belediyesi'nin genç sporculara yaptığı yatırımların önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Sportif faaliyetleri sadece bir yarışma alanı değil, aynı zamanda gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayan önemli bir unsur olarak gördüklerini belirten Şener, "Sporcularımızın kazandığı bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalyanın yanı sıra takım halinde Türkiye ikincisi olmaları, disiplinli çalışmanın ve emeklerinin en güzel karşılığıdır. Karatay Belediyespor'un ilerleyen zamanlarda Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandıracağına yürekten inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği bulunan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden dolayı Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu