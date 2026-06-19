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Konya Büyükşehir Belediyesporlu Emine Rana Adıgüzel Avrupa üçüncüsü oldu

Konya Büyükşehir Belediyesporlu Emine Rana Adıgüzel Avrupa üçüncüsü oldu
Konya Büyükşehir Belediyesporlu milli tekvandocu Emine Rana Adıgüzel, Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Uluslararası arenada elde ettiği başarıyla şehrimizi ve ülkemizi gururlandıran sporcumuz Emine Rana Adıgüzel’i, ailesini ve antrenörlerini gönülden kutluyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu milli tekvandocu Emine Rana Adıgüzel, Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda 2 bin 257 sporcu mücadele ederken Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye'yi ve Konya'yı temsil etti.

Avrupa Tekvando Birliği'nin (ETU) G1 statüsündeki en büyük kulüp turnuvalarından biri olan şampiyonada yıldızlar, 41 kilogram kategorisinde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu Emine Rana Adıgüzel, şampiyona boyunca sergilediği performansla dikkat çekti.

İlk turda İtalyan Isabel Lutfi'yi mağlup eden Emine Rana, ikinci turda Hırvat Nikolina Ivanovic'i geçerek yoluna devam etti.

Üçüncü turda Türk sporcu Eylül Akgöl karşısında galibiyet elde eden temsilcimiz, çeyrek finalde ise ev sahibi Bosna Hersek'ten Hatidza Banjanovic'i yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final müsabakasında Rus sporcu Vladislava Prutskova ile karşılaşan Emine Rana Adıgüzel, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

BAŞKAN ALTAY MİLLİ TEKVANDOCUYU TEBRİK ETTİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Adıgüzel'i tebrik ederek, "Uluslararası arenada elde ettiği başarıyla şehrimizi ve ülkemizi gururlandıran sporcumuz Emine Rana Adıgüzel'i, ailesini ve antrenörlerini gönülden kutluyorum. Gençlerimizin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmelerinden büyük mutluluk duyuyoruz. Emine Rana kızımızın gelecekte çok daha önemli başarılara imza atacağına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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