Konya’da bugün vefat edenler

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AD SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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MEHMET TOPBAŞ
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KONYA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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MEHMET CAN
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SELÇUKLU
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MUSALLA MEZARLIĞI
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AYŞE BALEVİ
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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HATİCE ÇETİN
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ÇUKURÇİMEN
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HARMANCIK MEZARLIĞI
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DÜRDANE ÖZÜTEMİZ
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KARKIN
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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EŞŞE TÜRKEN
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BALCILAR
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HASANKÖY MEZARLIĞI
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HÜSEYİN MUTLU
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ARMUTLU
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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İBRAHİM EKİCİ
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KONYA
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GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
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MUSTAFA EFE
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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ALİ ÇELİKBAŞ
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KÜLLÜCE
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MUSALLA MEZARLIĞI
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ENİS CAN ÖZATA
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SEYHAN
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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ZARİFE DİKİCİ
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BAŞKÖY
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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ALİ YILDIZ
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HACIOFLAZLAR
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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ELİF ZEHRA ŞİMŞEK
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SELÇUKLU
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BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
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HALİL KADER
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AVDAN
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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NİĞMET ŞEN
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SAZLI
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ELMACI MEZARLIĞI
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MEHMET YAŞAR
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KADINHANI
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YAZIR MEZARLIĞI
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İBRAHİM TOK
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HOYRAN
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YAZIR MEZARLIĞI
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MUSTAFA ŞAHİN ÖZDEMİR
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SELÇUKLU
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TEM MEZARLIĞI
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MEHMET AKMEŞE
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KONYA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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SEBAHAT DOĞRAMACI
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AYRANCI
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MUSALLA MEZARLIĞI
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SELBİ URUÇ
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KARABAĞ
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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HURİYE BARDAKCI
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KARAHÜYÜK
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HACIFETTAH MEZARLIĞI