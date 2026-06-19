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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 19 Haziran 2026 Cuma günü vefat eden 23 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

AD SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MEHMET TOPBAŞ
 

KONYA
12-10-1964

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET CAN
 

SELÇUKLU
27-10-1942

MUSALLA MEZARLIĞI

AYŞE BALEVİ
 

KONYA
23-07-1962

ARAPLAR MEZARLIĞI

HATİCE ÇETİN
 

ÇUKURÇİMEN
09-10-1964

HARMANCIK MEZARLIĞI

DÜRDANE ÖZÜTEMİZ
 

KARKIN
05-03-1951

ULUIRMAK MEZARLIĞI

EŞŞE TÜRKEN
 

BALCILAR
04-03-1953

HASANKÖY MEZARLIĞI

HÜSEYİN MUTLU
 

ARMUTLU
01-11-1936

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İBRAHİM EKİCİ
 

KONYA
21-07-1969

GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2

MUSTAFA EFE
 

KONYA
16-06-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

ALİ ÇELİKBAŞ
 

KÜLLÜCE
20-06-1976

MUSALLA MEZARLIĞI

ENİS CAN ÖZATA
 

SEYHAN
30-11-1990

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ZARİFE DİKİCİ
 

BAŞKÖY
03-09-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

ALİ YILDIZ
 

HACIOFLAZLAR
10-05-1941

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ELİF ZEHRA ŞİMŞEK
 

SELÇUKLU
24-08-2016

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

HALİL KADER
 

AVDAN
04-03-1954

KARAASLAN MEZARLIĞI

NİĞMET ŞEN
 

SAZLI
05-12-1961

ELMACI MEZARLIĞI

MEHMET YAŞAR
 

KADINHANI
15-10-1978

YAZIR MEZARLIĞI

İBRAHİM TOK
 

HOYRAN
17-10-1954

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA ŞAHİN ÖZDEMİR
 

SELÇUKLU
08-12-2008

TEM MEZARLIĞI

MEHMET AKMEŞE
 

KONYA
22-01-1959

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SEBAHAT DOĞRAMACI
 

AYRANCI
02-05-1938

MUSALLA MEZARLIĞI

SELBİ URUÇ
 

KARABAĞ
10-02-1938

ARAPLAR MEZARLIĞI

HURİYE BARDAKCI
 

KARAHÜYÜK
10-03-1954

HACIFETTAH MEZARLIĞI

 

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