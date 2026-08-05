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KONYA Haberleri

Konya’da iki motosiklet çarpıştı! 2 yaralı

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Konya’da iki motosiklet çarpıştı! 2 yaralı
Konya´nın Ereğli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

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