Başkan Kılca Uluslararası Filistin Konvoyu mitingine katıldı

Karşılama programına katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.
20 ülke ve 500'den fazla aktivistin kendi araçlarıyla farklı şehirlerde gerçekleştirdiği ziyaretlerle Filistin'e yönelik uluslararası farkındalığı artırmayı hedefleyen konvoy, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmenin yanı sıra, dünya kamuoyunda dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.
25 Temmuz'da Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden başlayan ve toplamda 28 gün sürmesi planlanan Uluslararası Filistin Konvoyu'nun, 21 Ağustos 2026 tarihinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde (Ramallah) tamamlanması hedeflenmektedir.
BAŞKAN KILCA: FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR
Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen mitinge katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Filistin davasının yalnızca bölgesel bir mesele değil, tüm insanlığın ortak vicdan sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Başkan Hasan Kılca, Filistin halkının yaşadığı insani dram karşısında duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"İsrail tüm insanlığın ortak sorunudur. Filistin'in yanında durmak da tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Filistin'e destek için yola çıkan Uluslararası Filistin Konvoyu'nu Konya'mızda karşıladık. Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan, mazlumun yanında olduğunu gösteren herkesten Allah razı olsun. Rabbim, her adımı anlamlı bu yolculuğa çıkan tüm kardeşlerimize güç kuvvet versin ve Filistinli kardeşlerimizin muzaffer olduğu günleri bizlere göstersin.”
Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu