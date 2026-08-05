GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,690 TL
EURO
54,925 TL
STERLİN
64,396 TL
GRAM
6.362 TL
ÇEYREK
10.460 TL
YARIM
20.855 TL
CUMHURİYET
41.264 TL
KONYA Haberleri

Başkan Kılca Uluslararası Filistin Konvoyu mitingine katıldı

Başkan Kılca Uluslararası Filistin Konvoyu mitingine katıldı
Filistin’e destek vermek ve Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla farklı ülkelerden bir araya gelen sivil toplum temsilcileri, gönüllüler ve aktivistlerin katılımıyla yola çıkan Uluslararası Filistin Konvoyu, Konya’da coşkuyla karşılandı.

Karşılama programına katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

 20 ülke ve 500'den fazla aktivistin kendi araçlarıyla farklı şehirlerde gerçekleştirdiği ziyaretlerle Filistin'e yönelik uluslararası farkındalığı artırmayı hedefleyen konvoy, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmenin yanı sıra, dünya kamuoyunda dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

25 Temmuz'da Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden başlayan ve toplamda 28 gün sürmesi planlanan Uluslararası Filistin Konvoyu'nun, 21 Ağustos 2026 tarihinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde (Ramallah) tamamlanması hedeflenmektedir. 

BAŞKAN KILCA: FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen mitinge katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Filistin davasının yalnızca bölgesel bir mesele değil, tüm insanlığın ortak vicdan sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Başkan Hasan Kılca, Filistin halkının yaşadığı insani dram karşısında duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: 

"İsrail tüm insanlığın ortak sorunudur. Filistin'in yanında durmak da tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Filistin'e destek için yola çıkan Uluslararası Filistin Konvoyu'nu Konya'mızda karşıladık. Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan, mazlumun yanında olduğunu gösteren herkesten Allah razı olsun. Rabbim, her adımı anlamlı bu yolculuğa çıkan tüm kardeşlerimize güç kuvvet versin ve Filistinli kardeşlerimizin muzaffer olduğu günleri bizlere göstersin.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER