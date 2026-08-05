Barışma buluşması kanlı bitti! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul’un Fatih ilçesinde barışmak için buluşan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken, kavga anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grubun arasında sosyal medya üzerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından taraflar buluşmak üzere sözleşti. Barışmak üzere buluşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada Ali Anzo ile Ali H. bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8 kişi gözaltına alındı
Ağır yaralanan Ali Anzo, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ali.H.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı, kavgayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Öte yandan kavga anlarına ilişkin güvenlik görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların sokağın ortasında buluştuğu bir süre konuştuğu ardından da kavga ettikleri anlar yer aldı.
Bıçaklanan gencin yere düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.
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