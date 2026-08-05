Babasının cesedini dondurucuda saklayan kişi yakalandı
Yunanistan polisi, emekli maaşını almaya devam edebilmek için babasının cesedini yıllarca bir otelin bodrumundaki dondurucuda sakladığı belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, 90 yaşındaki emekli öğretmenin doğal nedenlerle öldüğü, olaya ilişkin cinayet şüphesinin bulunmadığı bildirildi.
Otelin bodrum katında cesedi bulundu
55 yaşındaki oğul hakkında "dolandırıcılık", "yanıltıcı beyanda bulunma" ve evinde havalı silah ele geçirilmesi üzerine "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Mora Yarımadası'ndaki Sparta şehri yakınlarında bulunan Mistras köyü sakinlerinin, uzun süredir haber alamadıkları yaşlı adam için yetkililere ihbarda bulunduğu aktarıldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aileye ait kullanılmayan bir otelin bodrum katındaki dondurucuda yaşlı adamın cesedini buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin, babasının yaklaşık iki buçuk yıl önce öldüğünü ve cesedi dondurucuya koyduğunu itiraf ettiği kaydedildi. Mahalle sakinleri ise emekli öğretmeni en az dört yıldır görmediklerini ifade etti.
Babasının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi incelemesinin ardından netleşecek.
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