Konya yolunda 2 otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında D-350 Isparta-Konya kara yolu üzerindeki Kozluçay Kavşağı Dereboğazı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç istikametinden Isparta yönüne seyir halinde bulunan M.K. idaresindeki 32 AGJ 667 plakalı otomobil ile Yalvaç istikametinden Şarkikaraağaç yönüne gitmekte olan K.Ş. idaresindeki 34 JF 7264 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü K.Ş. ile aynı araçta bulunan A.Z.Ş., M.A.Ş. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Gelendost Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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