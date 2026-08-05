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KONYA Haberleri

Konya’da 2 katlı müstakil evde yangın paniği!

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Konya’da 2 katlı müstakil evde yangın paniği!
Konya’nın Seydişehir ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gevrekli Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.​​​​​​​

Kaynak: İHA

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