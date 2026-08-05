Yaşlı alzheimer hastası kadın eve not bırakıp kayboldu
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Bursa’da 72 yaşındaki alzheimer hastası kadın, eve not bırakıp kayıplara karıştı. Endişeli aile, yaşlı kadının bulunması içi polise başvurdu.
Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. 72 yaşındaki alzheimer hastası Emine Buran, eve not bırakıp dışarı çıktı.
Akşam saatlerinde eve geri dönmeyen yaşlı kadın, ailesini endişelendirdi. Endişeli aile, karakola gidip kayıp başvurusunda bulundu.
"Ben evi terk ettim''
Ayrıca yaşlı kadının evden çıkarken bıraktığı notta, "Ben evi terk ettim. Herkes parasını rahatça harcasın. Sebahattin'den para istedim. Engin'i doktora götürmek için bana 400 lira verdi. "Bu yetmez" dedim. Cüzdanı yüzüme attı. "Ben senin kölen miyim?" dedim. Ben para isteyince yüzüme attı. Ben de sinirlenip onu attım. Bu çocuğa bakın; beş aydan beri söylüyorum" yazıldığı görüldü.
Durum üzerine harekete geçen aile ve polis ekipleri çevreyi araştırmaya başladı. Aile, 72 yaşındaki kadını Bursa Şehir Hastanesi'nde bahçede otururken buldu.
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