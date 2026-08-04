Başkan duyurdu! Konya’daki bu mahalleye 350 dairelik proje geliyor

Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında ilçede devam eden yatırımlar ve hayata geçirilecek yeni projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kılca, ulaşım, kentsel dönüşüm, sağlık ve sosyal belediyecilik alanlarında yatırımların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

İlçenin dört bir yanında vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Kılca, Karatay'ın gelişimini destekleyecek projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

SELİM SULTAN MAHALLESİ'NE YENİ TOPLU KONUT PROJESİ

Başkan Hasan Kılca, toplantıda yeni toplu konut projesinin detaylarını da paylaştı. Selim Sultan Mahallesi'nde yaklaşık 32 bin metrekarelik alanda inşa edilecek proje için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kılca, projenin kısa süre içerisinde kamuoyuna tanıtılacağını açıkladı.

350 DAİRE VE 10 DÜKKAN İÇİN BAŞVURULAR BAŞLAYACAK

Yeni kooperatif modeliyle hayata geçirilecek projede 350 daire ve 10 dükkân yer alacak. Başkan Kılca, proje kapsamında üyelik ve ön başvuru sürecinin de kısa süre içerisinde başlayacağını ifade ederek, yatırımın bölgede modern ve planlı yapılaşmaya öncülük edeceğini vurguladı. Projenin hem konut ihtiyacına katkı sağlaması hem de Selim Sultan Mahallesi'nin gelişimine önemli destek sunması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi