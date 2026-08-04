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KONYA Haberleri

Konya’da TAKE projesi kapsamında hasat mesaisi sürüyor

Bekir Turan
Muhabir

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Konya’da TAKE projesi kapsamında hasat mesaisi sürüyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Güneysınır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Proje kapsamında hem arazi hem de hasat kontrolleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

BİÇERDÖVER VE HASAT KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR

Müdürlükten yapılan açıklamada, TAKE Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan nohut tohumlarının ekildiği alanlarda arazi kontrollerinin tamamlandığı, hasat döneminde ise biçerdöver denetimlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemelerde ekiliş alanları kontrol edilirken, bitki gelişimi takip ediliyor. Ayrıca bakım süreçleri, verim artırıcı uygulamalar ve hasat sonuçları da yerinde değerlendirilerek üreticilere teknik destek sağlanıyor.

HEDEF VERİMLİ ÜRETİM VE ÜRETİCİYE DESTEK

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE Projesi kapsamında üreticilere nohut tohumu desteği sağlanarak kaliteli ve verimli üretimin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Açıklamada, proje sayesinde atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırıldığı, bitkisel üretimin artırılmasının yanı sıra üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi ve ülke ekonomisine katkı sunulmasının amaçlandığı ifade edildi. Yetkililer, üreticilerin her aşamada teknik ekipler tarafından desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

(Bekir Turan)

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