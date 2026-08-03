Konya’da besilik ithal hayvanlara sıkı denetim

Konya'nın Akşehir ilçesinde besilik ithal hayvanlara yönelik tespit, kayıt ve kontrol çalışmaları aralıksız sürüyor.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki besilik ithal hayvanların kimlik bilgileri, sağlık durumları ve mevzuata uygunlukları titizlikle inceleniyor.

Denetimlerde hayvanların kayıt işlemleri tamamlanırken, hayvan hareketleri de yakından takip ediliyor. Yapılan kontrollerle hem hayvan sağlığının korunması hem de biyogüvenliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, izlenebilirliğin sağlanması amacıyla tespit, kayıt ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

(Ali Asım Erdem)