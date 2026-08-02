Konya- Ankara yolunda hareketli anlar! Otomobil alevlere teslim oldu O ANLAR KAMERADA

Konya-Ankara kara yolunda seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, yaşanan panik dolu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SÜRÜCÜ SON ANDA ARAÇTAN ÇIKARILDI
Yangının fark edilmesiyle birlikte araç güvenli bir noktada durduruldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü otomobilden çıkarılırken, alevler kısa sürede tüm aracı etkisi altına aldı. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
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