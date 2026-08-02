Konya’da çalınan otomobil Antalya’da bulundu! Şüpheli tutuklandı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde çalınan otomobil, polis ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yürüttüğü çalışma sonucu Antalya’nın Serik ilçesinde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesinden çalındığı ihbar edilen otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
Ekiplerin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları üzerinde yaptığı detaylı incelemede, çalıntı otomobilin Seydişehir üzerinden Antalya istikametine ilerlediği belirlendi. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleriyle koordinasyon sağlandı.
Düzenlenen operasyonla çalıntı otomobil, Antalya'nın Serik ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan F.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyette verdiği ilk ifadesinde cezaevinden kısa süre önce tahliye olduğunu ve Adıyaman'a gitmek amacıyla otomobili çaldığını söyledi.
Yapılan incelemelerde F.Ç.'nin daha önce 2 ayrı oto hırsızlığı başta olmak üzere birçok suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.
Ele geçirilen otomobil sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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