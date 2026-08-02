Konya’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Müftü Mahallesi 41153 Sokak'ta bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda 6 parça halinde toplam 152 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 660 adet sentetik ecza, 71 adet ecstasy hap, 11,96 gram esrar, 2 içimlik sigaraya sarılı esrar, 0,98 gram kokain, 1,80 gram metamfetamin ile 43 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan R.U. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
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