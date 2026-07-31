Konya’daki bu ilçede ekipler harekete geçti! Mahallelerden parklara kadar..

Konya'nın Halkapınar ilçesinde belediye, yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşerelere karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını korumayı hedefleyen ekipler, mahallelerden parklara kadar birçok noktada düzenli olarak ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

İLÇE GENELİNDE PLANLI ÇALIŞMA

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mahalleler, parklar, yeşil alanlar, dere yatakları ile sinek ve haşerelerin üreme riski taşıyan alanlar belirlenen program doğrultusunda ilaçlanıyor. Yetkililer, uygulamaların yaz sezonu boyunca belirlenen takvime göre ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.

BAŞKAN VARDAR: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, çevre ve halk sağlığını önceleyen belediyecilik anlayışıyla çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti. Vardar, "Vatandaşlarımızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Halkapınar'da yaşamlarını sürdürmeleri için sinek ve haşerelere karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında düzenli ilaçlama çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Halkapınar Belediyesi, yaz dönemi boyunca ilaçlama çalışmalarını planlı şekilde sürdürerek vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor.