Konya’daki bir mahalleden çağrı! Uzun yıllardır kullanılıyor

Konya'nın Karapınar ilçesi Ulus Mahallesi'nde bulunan TOKİ Camii'nin halılarının yenilenmesi için hayırsever vatandaşlara destek çağrısında bulunuldu. Caminin daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ibadet ortamına kavuşması amacıyla başlatılan yardım çağrısında, vatandaşların katkılarıyla halıların yenilenmesinin hedeflendiği belirtildi.
CAMİNİN HALILARI YENİLENECEK
Yapılan açıklamada, TOKİ Camii'nde uzun yıllardır kullanılan halıların yenilenme zamanının geldiği ifade edilerek, bu hayırlı hizmete katkı sunmak isteyen vatandaşların desteklerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.
HAYIRSEVERLER KATKI SUNMAYA DAVET EDİLDİ
Açıklamada, yapılan her yardımın camide kılınacak namazlar, okunacak Kur'an-ı Kerim ve edilecek dualar vesilesiyle hayır sahiplerinin amel defterine sevap olarak yazılacağına dikkat çekildi. Tüm vatandaşlar bu anlamlı hizmete ortak olmaya davet edilirken, yapılan hayırların Allah katında kabul olması temennisinde bulunuldu.
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