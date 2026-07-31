Konya’da hayatını kaybeden polis memuru Şevket Atabay toprağa verildi

Konya'nın Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Başpolis Şevket Atabay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından Kadınhanı ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kalp krizi sonrası yaklaşık iki hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Atabay, dualarla toprağa verildi.
CUMA NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ
Başpolis Şevket Atabay için Kadınhanı ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi Camii'nde Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Atabay'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Atabay'ın naaşı, Söğütözü Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.
KALP KRİZİ SONRASI YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
Aslen Elazığlı olan 50 yaşındaki Başpolis Şevket Atabay, 17 Temmuz 2026 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Atabay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 30 Temmuz 2026 tarihinde hayatını kaybetti.
EMNİYET TEŞKİLATINI YASA BOĞDU
Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Başpolis Şevket Atabay'ın vefatı, görev yaptığı teşkilatta derin üzüntüye neden oldu. Meslek hayatı boyunca çalışma arkadaşlarının takdirini kazanan Atabay'ın cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, sevenleri ve meslektaşları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
(Meltem Aslan)