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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 31 Temmuz 2026 Cuma günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ÜNAL ÖZ
 

AKSARAY
20-12-1936

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ABDULLAH AYDEDE
 

GROSS-GERAU/ALMANYA
03-05-2012

KARAASLAN MEZARLIĞI

MAVUŞ ARAS
 

ULUPINAR
01-05-1938

YAZIR MEZARLIĞI

ZEYNEP ÖZEKİNCİ
 

KONYA
21-03-1968

YAZIR MEZARLIĞI

MAHMUT ÜNAL ŞATIROĞLU
 

KARTAL
25-04-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET EYMİR
 

TEKKE
10-03-1958

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HATİCE TEKE
 

KABACALI
30-12-1932

YAZIR MEZARLIĞI

NAİME SÖZER
 

KONYA
10-04-1938

KOZAĞAÇ MEZARLIĞI

CAFER ALİ HORASAN
 

YAĞLIBAYAT
09-02-1958

ARAPLAR MEZARLIĞI

ALİ ÜNÜVAR
 

HADİM
01-03-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FAZİLE ÖZER
 

TUTAK
01-07-1944

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

MUSTAFA TOKER
 

BARDAS
19-02-1934

ULUIRMAK MEZARLIĞI

KAMURAN BÜYÜKDEMİR
 

KONYA
18-03-1941

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET OKUR
 

KONYA
29-06-1952

ÜÇLER MEZARLIĞI

HAMİDİYE KARAKAYA
 

KADINHANI
25-01-1952

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

Kaynak: İHA

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