Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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ÜNAL ÖZ
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AKSARAY
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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ABDULLAH AYDEDE
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GROSS-GERAU/ALMANYA
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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MAVUŞ ARAS
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ULUPINAR
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YAZIR MEZARLIĞI
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ZEYNEP ÖZEKİNCİ
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KONYA
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YAZIR MEZARLIĞI
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MAHMUT ÜNAL ŞATIROĞLU
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KARTAL
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MEHMET EYMİR
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TEKKE
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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HATİCE TEKE
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KABACALI
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YAZIR MEZARLIĞI
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NAİME SÖZER
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KONYA
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KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
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CAFER ALİ HORASAN
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YAĞLIBAYAT
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ALİ ÜNÜVAR
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HADİM
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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FAZİLE ÖZER
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TUTAK
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SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
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MUSTAFA TOKER
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BARDAS
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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KAMURAN BÜYÜKDEMİR
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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MEHMET OKUR
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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HAMİDİYE KARAKAYA
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KADINHANI
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ARAPLAR MEZARLIĞI
Kaynak: İHA