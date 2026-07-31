TDBB Başkanı Altay: “Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin resmi üyesi oldu”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Karaman’da düzenlenen Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda alınan kararla Kerkük’ün TDBB üyesi olduğunu belirten Başkan Altay, “Bugün aslında birliğimiz için tarihi bir gün. Kerkük Valimizin katılımıyla Kerkük birliğin resmi üyesi olacak. Bundan sonra inşallah birlikte güzel organizasyonlar yaparız” dedi. Toplantıda TİKA Başkanı Abdullah Eren’in yer almasından duyduğu memnuniyeti de belirten Başkan Altay, “İnşallah bu toplantıyla birlikte Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve TİKA arasında iş birliğinin çok daha güçlendiğine şahitlik edeceğiz” diye konuştu. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Semen Ağa, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle ve Cumhur İttifakı’nın desteğiyle 102 yıl sonra Kerkük’te yine bir Türkmen Valinin seçilmesi bizim için ve inanıyorum ki hepimiz için çok anlamlıdır. Bugün burada sizinle birlikte olmak bizim için şereftir, onurdur” diye konuştu. TİKA Başkanı Abdullah Eren, TDBB’nin Türkiye’de oluşan belediyecilik tecrübesini dünyaya taşıdığını vurgulayarak, “İnşallah bundan sonra iş birliğimizi daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Karaman'da düzenlenen Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı.

Karaman Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, Karaman'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi. Başkan Altay, ev sahipliğinden dolayı Karaman Belediye Bakanı Savaş Kalaycı'ya teşekkür etti.

"BUGÜN BİRLİĞİMİZ İÇİN TARİHİ BİR GÜN”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 31 ülkeden 1.200'den fazla belediyenin üye olduğu, merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye'nin tek uluslararası yerel yönetim teşkilatı olduğunu anımsatan Başkan Altay, "Özellikle kültürel mirasın ayağa kaldırılması ve kardeşçe ilişkilerin yürütülmesi konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bugün aslında birliğimiz için tarihi bir gün. Kerkük Valimizin katılımıyla Kerkük de birliğin resmi üyesi olacak. Bundan sonra inşallah birlikte güzel organizasyonlar yaparız” diye konuştu.

"TDBB VE TİKA İŞ BİRLİĞİNİN ÇOK DAHA GÜÇLENDİĞİNE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ”

Toplantıda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren'in yer almasından duyduğu memnuniyeti de belirten Başkan Altay, "Kendisi bugüne kadar görev aldığı her konuda çok önemli işler yürüttü. TİKA zaten Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde en önemli partner kuruluşlarımızdan birisi. Yurt dışında yapmış olduğumuz birçok restorasyon ve kültürel faaliyeti TİKA iş birliğinde yürütüyoruz. İnşallah bu toplantıyla birlikte Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve TİKA arasında iş birliğinin çok daha güçlendiğine şahitlik edeceğiz” dedi.

TİKA BAŞKANI EREN, BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

TİKA Başkanı Abdullah Eren de toplantıya katılmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu aktararak, TİKA'nın kuruluşundan ve Türk coğrafyalarındaki faaliyet alanından bahsetti.

TDBB'nin Türkiye'de oluşan belediyecilik tecrübesini dünyaya taşıdığını kaydeden Eren, "Sayın Başkanımıza ve TDBB'de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. TİKA olarak bizler de 34 yıllık bir kurumuz. Özellikle Türk coğrafyasında, yine gönül coğrafyamızda, soydaş, akraba topluluklarımız olduğu tüm coğrafyalarda restorasyon başta olmak üzere sosyal, kültürel ve kalkınma projeleri yürütüyoruz. Kalkınma alanımız Türk Dünyası Belediyeler Birliği'yle en çok örtüşen alanımız. Başkanımız da birkaç defa bu konuyu istişare etmiştik. İnşallah bundan sonra iş birliğimizi daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

"BURADA SİZİNLE BİRLİKTE OLMAK BİZİM İÇİN ŞEREFTİR”

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Semen Ağa ise, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle ve Cumhur İttifakı'nın desteğiyle 102 yıl sonra Kerkük'te yine bir Türkmen Valinin seçilmesi bizim için ve inanıyorum ki hepimiz için çok anlamlıdır. Bugün burada sizinle birlikte olmak bizim için şereftir, onurdur. Allah'ın izniyle bu süreçte gönül bağımız olan Altaylar'dan Tuna'ya uzanan tüm Türk dünyasının belediye başkanları ile elimizden geldiği kadar iş birliği içerisinde çalışmayı temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

Farklı ülkelerden gelen yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla Kerkük Belediyesi birlik üyeliğine kabul edildi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu