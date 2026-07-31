Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Meydan savaşı gibi kavga: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Akçakale ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir muhtarlık seçiminden bu yana husumet bulunan Harran ilçesi Konacık Mahallesi'nden iki ailenin fertleri, Akçakale ilçesi Bulutlu Mahallesi'nde bulunan tarlalara ekim yapmak amacıyla aynı araziye geldi. Tarafların karşı karşıya gelmesiyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Çocuk, kadın ve erkeklerin karıştığı kavgada 8 kişi yaralandı, evler ve araçlar büyük zarar gördü. Jandarma ekipleri kavgaya karışanları ayırmak için zaman zaman havaya ateş açtı. Kavga, ekiplerin yoğun çabası sonucu güçlükle sonlandırıldı. 6 şüphelinin gözaltına alındığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA