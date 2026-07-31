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KONYA Haberleri

Görüntüler Konya’dan! Bahçeyi talan ettiler

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Görüntüler Konya’dan! Bahçeyi talan ettiler

Konya'nın Taşkent ilçesinde yaşayan Ziyaretçi Teknikeri Naim Özetçi, kiraz bahçesinde yaşanan zararı görüntüleyerek yetkililere çağrıda bulundu. Ayı ve yaban domuzlarının bahçelerde büyük tahribata yol açtığını belirten Özetçi, üreticilerin emeklerinin korunması için acil önlem alınmasını istedi.

"AYILAR VE DOMUZLAR BAHÇELERİ PERİŞAN EDİYOR"

Bahçesinden görüntüler paylaşan Naim Özetçi, özellikle ayıların kiraz bahçelerine ciddi zarar verdiğini ifade etti. Özetçi, "Taşkent'te kiraz bahçeleri ayılar tarafından talan ediliyor. Yetkililerin bir an önce bu konuda önlem almasını ve müdahale etmesini bekliyoruz." sözleriyle yaşanan sorunu dile getirdi.

"KİRAZ PARA ETMEDİ, BİR DE YABAN HAYVANLARIYLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Bu sezon kirazın beklenen kazancı sağlamadığını belirten Özetçi, üreticilerin bir de yaban hayvanlarının verdiği zararla karşı karşıya kaldığını söyledi. "Kiraz bu sene para etmedi, bir de ayılardan ve domuzlardan çekiyoruz. Bahçeyi perişan ediyorlar. Çiftçinin emeğine yazık." ifadelerini kullanan Özetçi, üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

"ÇİFTÇİNİN EMEĞİ KORUNMALI"

Taşkent bölgesindeki üreticilerin ortak sıkıntısını dile getirdiğini belirten Naim Özetçi, yetkililere seslenerek yaban hayvanlarının tarım alanlarına verdiği zararın önlenmesi için kalıcı çözümler geliştirilmesini istedi. "Şimdi burada çiftçinin ne yapması lazım? Emeğine yazık değil mi? Taşkent bölgesinden sesleniyoruz." diyerek destek çağrısını yineledi.

(Meltem Aslan)

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Yorumlar
  • IU
    İsmail uzun
    1 gün önce

    Tiktokta avcıbeyi var onunla iletişime geçin bence

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