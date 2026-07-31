Acı tesadüf: Aynı aile ikinci kez traktör faciasıyla yıkıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan 68 yaşındaki Şaban Tanrıverdi, 9 gün hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Acıyı daha da büyüten detay ise Tanrıverdi’nin kardeşi İlyas Tanrıverdi’nin de 2008 yılında yine devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetmiş olması oldu.

Kaza 22 Temmuz gece saat 00.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Konurlar Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçedeki çalışmalarını tamamlayarak gece karanlığında evine gitmek üzere yola çıkan Şaban Tanrıverdi (68) idaresindeki 16 F 2207 plakalı traktör, tarladaki çukura düşerek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şaban Tanrıverdi, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı tesadüf yürek burktu Yaşanan olayın ardından ortaya çıkan acı detay ise yürek burktu. Şaban Tanrıverdi'nin kardeşi İlyas Tanrıverdi'nin de 2008 yılında, henüz 39 yaşındayken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı aile, yıllar sonra ikinci kez benzer bir traktör kazasıyla evladını toprağa vermenin acısını yaşadı.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi bugün öğle namazını müteakip Konurlar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kaynak: İHA

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