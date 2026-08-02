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Trump İran’a yönelik saldırıları iptal etti

Trump İran’a yönelik saldırıları iptal etti
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran’a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu İran'a yönelik olası saldırıları askıya aldığını açıkladı.

Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin "bir anlaşmanın ana hatları üzerinde" mutabakata vardığını ve ABD'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti.

Söz konusu anlaşmanın "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması" ve "İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini" içerdiğini vurgulayan Trump, şöyle devam etti:

"Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim."

Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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