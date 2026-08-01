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KONYA Haberleri

KONYA’DA 3. ULUSLARARASI BOCCE TURNUVASI HEYECANI YAŞANIYOR

KONYA’DA 3. ULUSLARARASI BOCCE TURNUVASI HEYECANI YAŞANIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Bocce Turnuvası, Türkiye ile birlikte 5 farklı ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Bocce Turnuvası'nda farklı ülkelerden ve Türkiye'nin birçok ilinden sporcuları şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diyerek turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3. Uluslararası Bocce Turnuvası düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kabiliyetine değinerek, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Bocce Turnuvası'nda farklı ülkelerden ve Türkiye'nin birçok ilinden sporcuları şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıtan bu organizasyonun tüm sporcularımız için güzel anılara vesile olmasını diliyorum. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE, FRANSA, TUNUS, ARJANTİN'DEN DE SPORCULAR KATILIYOR

Konya Atletizm Pisti Bocce Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvada Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen sporcular, dostluk ve centilmenlik içinde mücadele ediyor. Organizasyona İngiltere, Tunus, Arjantin, Fransa ve Türkiye olmak üzere 5 ülkeden sporcular ve Türkiye'nin 17 farklı ilinden 44 takım ile yaklaşık 200 sporcu dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Yerel ve uluslararası düzeyde deneyimli bocce sporcularını bir araya getiren turnuva, spor kültürünün gelişmesine katkı sunmayı, sporcular arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi ve bocce branşının tanıtımını desteklemeyi amaçlıyor.

Üç gün sürecek organizasyon boyunca müsabakalar, ilgili branş talimatları ve turnuva programı doğrultusunda gerçekleştirilecek. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.
 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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