Konya’da ekipleri harekete geçiren ihbar! Çöküntüye düşmüşler

Konya'nın Karatay ilçesinde su sızıntısı nedeniyle oluşan çöküntü alanına düşen iki koyun, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Konya AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından Karatay ilçesine bağlı Kızören Mahallesi'nde su sızıntısı nedeniyle oluşan çöküntü alanına ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede kurtarma çalışmasına başladı.
KOYUNLAR SAĞ SALİM SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Ekiplerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda çöküntü alanına düşen iki koyun bulundukları yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan koyunlar sağlık durumlarının iyi olduğunun belirlenmesinin ardından sahibine teslim edildi.
Konya AFAD, olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, Konya İli Karatay İlçesi Kızören Mahallesi'nde su sızıntısı nedeniyle oluşan çöküntü alanına düşen iki koyun, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen koordineli çalışma sonucunda bulundukları yerden çıkarılarak sahibine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verdi.
(Meltem Aslan)