Konya Ultra Trail 13 ülkeden 1.300 sporcuyu Sille’nin doğasında buluşturdu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Konya Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden ve Türkiye’nin 52 ilinden 1.300 sporcuyu tarihi Sille’de bir araya getirdi. Gevale Kalesi, Ak Manastır ve Altınapa’yı kapsayan doğal parkurlarda gerçekleştirilen organizasyon, spor tutkunlarına hem zorlu bir mücadele hem de Konya’nın eşsiz doğal ve kültürel mirasını keşfetme imkânı sundu. Yarışmaya katılan sporcular, çok keyifli bir spor etkinliğini daha kendilerine sunan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Konya Ultra Trial Koşusu, yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce sporcuyu Konya'nın doğal ve kültürel güzellikleriyle buluşturdu.

13 ülkeden ve Türkiye'nin 52 farklı ilinden toplam 1.300 sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne olan koşu etkinliği, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Sille'de gerçekleştirildi.

5 FARKLI KATEGORİDE KOŞULDU

Sille merkezli parkurlarda düzenlenen organizasyonda sporcular; 74 kilometre, 55 kilometre, 30 kilometre, 16 kilometre ve 5 kilometre olmak üzere beş farklı kategoride kıyasıya mücadele etti. Her seviyeden sporcunun katılımına imkân sağlayan yarışlar, yoğun ilgi gördü.

74k startının 06.00, 55k startının 06.15, 30k startının 06.30, 16k startının 07.00 ve 5k startının 09.00'da verildiği Konya Ultra Trail parkurları: Gevale Kalesi, Ak Manastır, Altınapa Barajı ve Sille çevresindeki doğal güzelliklerden geçerek katılımcılara hem fiziksel dayanıklılıklarını sınayacak zorlu etaplar hem de Konya'nın eşsiz coğrafyasını keşfetme fırsatı sundu.

Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden organizasyonda mücadele eden sporcular, yarış boyunca Sille'nin tarihi dokusunu ve bölgenin doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Doğa sporlarının gelişimine katkı sunan Konya Ultra, Konya'nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılmasına da önemli katkı sağladı.

SPORCULAR KONYA'NIN ORGANİZASYON BECERESİNİ VE SPORCUYA VERDİĞİ DEĞERİ ÖVDÜ

Yarışma sonrası görüşlerini paylaşan sporcular da Konya'daki organizasyonları çok sevdiklerini ve ilgiyle takip ettiklerini ifade etti. Konya'nın organizasyon beceresini ve sporcuya verdiği değeri ön plana çıkaran sporcular, şehrin doğal ve tarihi güzellikleri arasında koşmanın çok keyif verici olduğunu vurgulayarak Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular için Sille'deki bitiş noktasında ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödülleri şehrin spor yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi spor yöneticileri takdim etti.

Yarışmada dereceye giren sporcuların isimleri ise şu şekilde:

74 kilometre Genel Klasman Erkekler Yarışı: Mehmet Altın birinci, Cevdet Ayyılmaz ikinci, Orhan Şenol Şahin üçüncü.

74 kilometre Genel Klasman Kadınlar Yarışı: Nuray Bulut Göktepe birinci, Serpil Baysal Budak ikinci, Şamin Larki üçüncü.

55 kilometre Genel Klasman Erkekler: birinci Necati Aktaş, ikinci Malik Kaan Cadırcıoğlu, üçüncü Koray Het

55 kilometre Genel Klasman Kadınlar: Gülsen Cerci birinci, 2. Svetlana Kaya ikinci, Gülnaz Ayar üçüncü

30 kilometre Genel Klasman Erkekler: Uğur Pehlivan birinci, Arda Dölen ikinci, Nihat Özkaymak üçüncü

30 kilometre Genel Klasman Kadınlar: Tuğçe Özkan birinci, Elif Gökçe Avcı Ataman ikinci, Fatma Taş Tatlı üçüncü

16 kilometre Genel Klasman Erkekler: Halil Yasin birinci, Harun Şimşek ikinci, İbrahim Baran üçüncü

16 kilometre Genel Klasman Kadınlar: Anastasia Nikolaeva birinci, Elif Mert ikinci, Hamide Ay üçüncü

5 kilometre Genel Klasman Erkekler: Eyyüp Ül birinci, Mohammed Alfath Margani Ali ikinci, Hüseyin Cem Ataman üçüncü

5 kilometre Genel Klasman Kadınlar: Zeynep Uyaroğlu birinci, Gülümser Ertem ikinci, Tatiana Goroshanskaia üçüncü

TRAİL KOŞUSU NEDİR?

Asfalt zemin yerine doğa içinde, dağ, orman, patika ve kanyon gibi zorlu arazi koşullarında gerçekleştirilen dayanıklılık temelli bir koşu branşı olan Trail koşusu; katılımcıların yalnızca fiziksel performanslarını değil, aynı zamanda yön bulma, dayanıklılık ve doğa koşullarına adaptasyon becerilerini de ortaya koyduğu bir spor branşıdır.



Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu