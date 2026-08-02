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KONYA Haberleri

Konya’da müzik dolu günler başlıyor! Bu ilçede 7 mahallede şenlik var

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da müzik dolu günler başlıyor! Bu ilçede 7 mahallede şenlik var

Ilgın Belediyesi, yaz akşamlarını müzik ve eğlenceyle renklendirecek "Mahallemde Şenlik Var" etkinliklerinin programını açıkladı.

Ağustos ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlenecek şenliklerde konserler, eğlence programları ve ikramlarla vatandaşlar bir araya gelecek.

İlçe genelinde düzenlenecek etkinliklerin ilk durağı 4 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Çavuşcugöl Mahallesi olacak. Gecede sevilen sanatçı Hative Sezen Medine sahne alacak. Şenlikler kapsamında 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Argıthanı Mahallesi'nde yine Hative Sezen Medine konser verecek.

Programın üçüncü gününde ise 6 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Gökçeyurt Mahallesi'nde sanatçı Sirem Öksüz, vatandaşlarla buluşarak birbirinden sevilen eserleri seslendirecek.

Şenlikler farklı mahallelerde devam edecek

Ilgın Belediyesi tarafından hazırlanan programa göre şenlikler, 4 Ağustos Salı günü Çavuşcugöl Mahallesi'nde, 5 Ağustos Çarşamba günü Argıthanı Mahallesi'nde, 6 Ağustos Perşembe günü Gökçeyurt Mahallesi'nde, 10 Ağustos Pazartesi günü Beykonak Mahallesi'nde, 11 Ağustos Salı günü Balkı Mahallesi'nde, 12 Ağustos Çarşamba günü Çiğil Mahallesi'nde ve 13 Ağustos Perşembe günü Yukarıçiğil Mahallesi'nde saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Her etkinlikte konserlerin yanı sıra çeşitli eğlence programları ve ikramlar da vatandaşlarla buluşacak.

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