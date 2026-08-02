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KONYA Haberleri

Konya’da iki başkan hayatını kaybetti!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da iki başkan hayatını kaybetti!

Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hayatını kaybeden Bosna Hersek Mahalle Başkanı Mustafa Gürel ile Işıklar Mahalle Başkanı İbrahim Ok'un ailelerini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Pekyatırmacı, merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.

AİLELERİN ACI GÜNÜNÜ PAYLAŞTI

Taziye ziyaretinin ardından sanal medya hesabından açıklama yapan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahalle Başkanı Mustafa Gürel ve Işıklar Mahalle Başkanı İbrahim Ok'un aileleriyle bir araya geldiklerini belirtti. Pekyatırmacı, ailelerin acısını paylaştıklarını ifade etti.

"MEKÂNLARI CENNET OLSUN"

Başkan Pekyatırmacı paylaşımında, "Ebedî âleme uğurladığımız Bosna Hersek Mahalle Başkanımız Mustafa Gürel ve Işıklar Mahalle Başkanımız İbrahim Ok'un ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Merhumlara Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.

"AZİZ HATILARINI DAİMA HAYIR VE RAHMETLE YAD EDECEĞİZ'' 

AK Parti Konya sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bosna Hersek Mahalle Başkanımız Mustafa Gürel ile önceki dönem Işıklar ve Hanaybaşı Mahalle Başkanımız İbrahim Ok'un vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum dava arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Rabbim mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Aziz hatıralarını daima hayır ve rahmetle yâd edeceğiz.'' ifadelerini kullandı 

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer; "Uzun yıllar Selçuklu Teşkilatımızda birlikte görev yaptığımız, teşkilatımıza kıymetli hizmetlerde bulunan Işıklar Mahalle Başkanımız İbrahim Ok ağabeyimizi ve genç yaşta Hakk'ın rahmetine kavuşan Bosna Hersek Mahalle Başkanımız Mustafa Gürel kardeşimizi ebediyete uğurladık. 

Merhumlarımıza Allah'tan mağfiret; ailelerine, yakınlarına ve teşkilat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânları cennet, makamları âli olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin.'' dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı "Selçuklu Teşkilatımıza emek veren kıymetli yol arkadaşlarımız İbrahim Ok ağabeyimizi ve Mustafa Gürel'i ebediyete uğurlamanın derin hüznünü yaşıyoruz.

Birlikte omuz omuza çalıştığımız, davamıza samimiyetle hizmet eden, güzel hatıralar bırakan iki kıymetli insandı.

Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ailelerine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı. 

(Meltem Aslan)

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