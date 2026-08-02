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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 02 Ağustos 2026 Pazar günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MEMET NURİ KILIÇARSLAN
 

BÖLÜKBAŞI
10-09-1950

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

AHMET ÖĞÜT
 

AKSARAY
10-12-1986

ALİYENLER MEZARLIĞI

HASAN KOÇ
 

AVDAN
22-02-1961

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ŞERİFE BİÇER
 

KARAPINAR
20-03-1939

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET EKİZ
 

APASARAYCIK
01-09-1959

ÜÇLER MEZARLIĞI

SAADET ÖZTERMİYECİ
 

KONYA
17-02-1959

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET ATÇEKEN
 

ZENGİCEK
16-12-1952

ARAPLAR MEZARLIĞI

NURETTİN DEMİRDAĞ
 

KADINHANI
09-11-1940

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA PARLAYAN
 

KARAHÜYÜK
05-01-1953

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA İBA
 

KONYA
13-08-1957

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

Kaynak: Haber Merkezi

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