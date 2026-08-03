KONYA 3.İCRA DAİRESİ’NDEN

2.200.000,00

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Taşıt

42 ANZ 238 plakalı, man marka çekici,2018 model, Şasi Seri No WMA06SZZ8JM792651, Motor Seri No 51550891135093, Motor Cinsi : DİZEL ? 6 SİLİNDİRLİ, SIRALI, TURBOLU İNTERCOOLER, beyaz renkli, kullanım şeklinin yük nakli, çekicinin Trafik Tescil Belgesinin (ruhsat) olmadığı, kontak anahtarı araç üzerinde olduğu, çekici kupasının yataklı tip olduğu, Çekicinin iç donanımlarında herhangi bir eksiğinin olmadığı, Çekicinin iç döşemeleri ve araç içinin temiz ve bakımlı durumda olduğu,Ön tamponda muhtelif küçük çaplı kısmi boya atıklarının olduğu, Sağ-sol merdiven basamaklarında muhtelif boya atıklarının olduğu, olduğu, Araç genelinde muhtelif küçük çaplı kısmi boya atıkları ve çiziklerin olduğu, Çekicinin çalışır ve yürür vaziyette olduğu,Çekicinin temiz ve bakımlı bir araç olduğu, Çekicide 0001103493 seri nolu takograf takılı olduğu, Çekicinin; marka, model, donanım, paket, km (577201,4 km) ve fiziki durumu dikkate alınarak, çekicinin rayiç değeri 2.200.000,00 TL'dir.Araç Konyapark yediemin deposunda bulunmaktadır.