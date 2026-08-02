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DÜNYA Haberleri

Yunanistan’da iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı

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Yunanistan’da iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı
Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sırasında iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Yetkililer, helikopterlerde bulunan 4 kişilik mürettebat için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını bildirdi.

Orman yangınlarıyla mücadelesini sürdüren Yunanistan'da söndürme çalışmaları sırasında kaza meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre ülkenin Attika bölgesinin batısındaki Psatha yakınlarında iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Çevredeki görgü tanıkları tarafından kameraya çekilen kaza anı sosyal medyada paylaşıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, söz konusu helikopterlerin yangın teşkilatı tarafından kiralandığı, her birinde ikişer mürettebat bulunduğu ve araçların Elefsina Hava Üssü'nden havalandığı bildirildi. Yetkililer, helikopterlerde bulunan mürettebata ulaşılması için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan, ülkedeki orman yangınları nedeniyle birçok kişi tahliye edildi. Yerel basın, Girit Adası'nda yangınların binlerce hektarlık alanı küle çevirdiğini ve yaklaşık 8 bin kişinin geçici olarak tahliye edilmesine neden olduğunu aktardı. Geçtiğimiz cuma günü ise ülkenin orta kesimlerinden büyük bir kısmı turist olmak üzere yaklaşık 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Miçotakis: "Doğa ve hava olaylarının şiddeti bazen tüm insani planlamayı aşıyor"

Başbakanı Kyriakos Miçotakis bu sabah yaptığı açıklamada, ülkenin "aşırı hava şartlarıyla" karşı karşıya olduğunu belirterek, önlerinde "son derece zorlu" günler bulunduğunu söyledi. Rüzgar hızının saatte 100 kilometreye ulaştığını ifade eden Miçotakis, bu nedenle mevcut onlarca yangın söndürme uçağının güvenli şekilde görev yapamadığını kaydetti. Miçotakis, "Doğa ve hava olaylarının şiddeti bazen tüm insani planlamayı ve operasyonel kapasiteyi aşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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