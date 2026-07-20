Hamas’ın yeni lideri Halil El-Hayya oldu!

Hamas, Yahya Sinvar’ın ölümünün ardından başlatılan seçim sürecinin tamamlandığını ve Halil el-Hayya’nın hareketin yeni Siyasi Büro Başkanı seçildiğini açıkladı.
Hamas, Halil el-Hayya'nın hareketin yeni Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiğini duyurdu. Hareket, Mayıs 2026'da yaptığı açıklamada, Ekim 2024'te hayatını kaybeden Yahya Sinvar'ın yerine geçecek yeni lideri belirlemek için seçim sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.
Al Jazeera'dan elde edilen bilgilere göre Hamas, ilk turda herhangi bir adayın gerekli çoğunluğu sağlayamadığını belirterek, hareketin iç tüzüğü ve yönetmelikleri doğrultusunda seçimin ikinci tura kaldığını açıklamıştı.
YAHYAR SİNVAR İSRAİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Önceki Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Temmuz 2024'te düzenlenen bir suikastta öldürülmüş, ardından görevi Yahya Sinvar devralmıştı. Sinvar ise Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetmişti.
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