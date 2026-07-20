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DÜNYA Haberleri

İngiltere’nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu

İngiltere’nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu.

İngiltere'de Keir Starmer'in resmen istifa etmesinin ardından Başbakan Andy Burnham oldu.

Burnham, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-İngiltere için 10 yıllık bir plan hazırlıyoruz. Bu hem siyasi hem de ekonomik olacak.

-Yeni bir ekonomi inşa edeceğiz. Yaşamsal ihtiyaçlar yeniden kamu kontrolüne geçecek.

-Mali kurallara uyacağız ve savunma taahhütlerimizi yerine getireceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi

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