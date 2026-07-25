Filistin Konvoyu yola çıkıyor!

Filistin’de yaşanan insan hakları ihlalleri ve devam eden insani krize dikkat çekmek amacıyla farklı ülkelerden sivil toplum temsilcileri ve gönüllüleri bir araya getiren Filistin Konvoyu, ilk toplanma noktası olan Srebrenitsa’ya doğru resmen yola çıktı. Avrupa’nın 20’den fazla ülkesinden sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren “Palestine Convoy“ (Filistin Konvoyu) girişimi, Bosna-Hersek’ten Filistin’e uzanacak uluslararası insani yardım ve dayanışma güzergâhını açıkladı. Tarihte ilk kez bir soykırım sembolü olan Srebrenitsa’dan Filistin’e uzanacak konvoy, Türkiye dâhil 6 ülkeden geçerek 28 gün sürecek.

Uluslararası sivil kara konvoyu "Palestine Convoy", işgal altındaki Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek ve uluslararası hukukun korunması çağrısında bulunmak amacıyla hazırladığı rotayı kamuoyuna duyurdu. Soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'dan hareket edecek olan konvoy, insan hakları ihlallerine ve işgale karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi hedefliyor. 28 günlük uluslararası rota Bosna-Hersek'ten yola çıkacak olan konvoy; Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Irak ve Ürdün güzergâhını takip ederek 21 Ağustos 2026 tarihinde işgal altındaki Filistin sınırına ulaşacak. Yolculuk süresince geçilen ülkelerde halka açık mitingler, buluşmalar ve katılımcı eğitimleri düzenlenecek. Organizatörler; Saraybosna, Srebrenitsa, Tiran, İstanbul, Ankara ve Amman gibi simge şehirlerde geniş katılımlı etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyor. Türkiye ayağı 30 Temmuz'da Edirne'den başlıyor Konvoyun en kapsamlı duraklarından biri olan Türkiye programı 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Edirne'den giriş yapacak olan konvoy, İstanbul'daki eğitim ve mitinglerin ardından Anadolu üzerinden Irak sınırına ilerleyecek. Konvoyun Türkiye geçiş ve miting takvimi: 30 Temmuz: Edirne (Sınır Geçişi)

31 Temmuz – 2 Ağustos: İstanbul (Eğitim ve Miting)

3 Ağustos: Sakarya (Miting)

4 Ağustos: Ankara (Miting)

5 Ağustos: Konya (Miting)

6 Ağustos: Adana (Miting)

7 Ağustos: Şanlıurfa (Miting)

9 Ağustos: Diyarbakır (Miting)

10 Ağustos: Mardin (Miting)

11 Ağustos: Habur Sınır Kapısı / Duhok, Irak (Geçiş)

Uluslararası kamuoyuna 4 ana talep

Filistin Konvoyu girişimi, yolculuk boyunca uluslararası toplumun ve kurumların dikkatini şu ana maddelere çekmeyi amaçlıyor: İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin derhal sona erdirilmesi, Filistinli tutukluları hedef alan ayrımcı idam cezası düzenlemelerinin yürürlükten kaldırılması, Uluslararası insancıl hukukun etkin şekilde denetlenmesi ve uygulanması, Filistin halkına yönelik süregelen hak ihlallerine karşı somut ve etkili adımlar atılması. "Sınırları ve dilleri aşan ortak vicdan çağrısı" Yapılan açıklamada, tüm sivil toplum kuruluşları, medya temsilcileri ve vicdan sahibi bireyler konvoyu karşılamaya ve etkinliklere destek vermeye davet edildi. Girişim yetkilileri, bu rota ve yolculuğun barışçıl, sivil ve dilleri aşan ortak bir vicdan hareketi olduğunu vurguladı. Kaynak: Haber Merkezi

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