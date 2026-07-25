Boşanma aşamasındaki eşini kızının yanında uyurken öldürmüş!

Adana’da boşanma aşamasındaki çarşı ve mahalle bekçisi kocası tarafından uykusunda öldürülen Hatice Mine K’nın 7 yaşındaki kızının yanında uyurken öldürüldüğü ortaya çıktı. Hatice Mine K’nın ağabeyi Yılmaz Yılgızcan, “Çok borçları vardı, kumarbaz bir memurdu. Kız kardeşimi kızının yanında uyurken öldürmüş, Allah belasını versin“ dedi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pozantı Belediyesi'nde memur olarak çalışan Hatice Mine K. (40), şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce çarşı ve mahalle bekçisi eşi H.E.K.'dan boşanma kararı aldı. Eşinin vazgeçirmek için tüm çabalara rağmen kararından dönmeyen Hatice Mine K, gece saatlerinde 7 yaşındaki kızıyla birlikte uyuduğu sırada H.E.K.'ın silahlı saldırısına uğradı. H.E.K., eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatice Mine K'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

30 dakika sonra yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli H.E.K.'yı yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Cenaze teslim edildi

Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Hatice Mine K'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

"Kumarbaz bir memurdu"

Bu sırada gazetecilere konuşan Hatice Mine K'nın ağabeyi Yılmaz Yılgıncan, kayınbiraderinin kumar bağımlısı olduğunu anlatarak, "Kardeşim, 2 yıldan bu yana boşanma aşamasındaydı. O şahıs bekçiydi ve çok borçları vardı. Şiddetli geçimsizlik yaşandı ve ardından boşanma davası açıldı. O sırada da dava çekişmeliye döndü. Kendisi kumarbazdı, kumarbaz bir memurdu. Kız kardeşim için Allah rahmet eylesin, onun da Allah belasını versin. Bu olayı yeğenimin yanında, kızının yanında yapmış. Şuanda gözaltında, ifadesi alınıyor" dedi.

Hatice Mine K.'nın cenazesi öğle namazına müteakip Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilecek. H.E.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA