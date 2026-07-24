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Traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Van’ın Özalp ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
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Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Özalp ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

D.H.K. adlı kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde D.H.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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