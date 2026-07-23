Konya’nın meşhur çıkıkçı teyzesi taşındı!

Konya'da yıllardır el ve ayak çıkıklarına uyguladığı geleneksel yöntemlerle tanınan Çıkıkçı Ümmühan Teyze, kentsel dönüşüm nedeniyle yeni adresinde hizmet vermeye başladı.
Annesinden öğrendi
Annesinden öğrendiği yöntemle uzun yıllardır vatandaşlara yardımcı olan Ümmühan Köse, el ve ayak çıkıklarına müdahale ederken, kırık veya çatlaktan şüphelendiği durumlarda ise herhangi bir işlem yapmayarak hastalarını vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.
Kentsel dönüşümle birlikte adresi değişti
Yıllardır Muhacir Pazarı arkasındaki Çınarcık Sokak'ta hizmet veren Ümmühan Teyze, bölgede başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle haftanın 5 günü yeni adresinde hizmet verecek. Mevcut binanın yıkımı tamamlanıncaya kadar ise haftanın 2 günü eski adresinde vatandaşları kabul etmeyi sürdürecek.
Yeni adresi belli oldu
Ümmühan Teyze, bundan böyle Meram ilçesi Pamukçu Mahallesi Gelişim Caddesi No: 27 adresinde vatandaşlara hizmet verecek.
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