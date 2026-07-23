Konya’da yardım çığlıkları paniğe neden oldu! Gerçek alt geçitte ortaya çıktı
Konya’da alkollü olduğu iddia edilen elektrikli bisiklet sürücüsü, yaya alt geçidine uçarak yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. idaresindeki 42 BEB 598 plakalı elektrikli bisiklet, cadde üzerinde ilerlerken kontrolünü kaybederek yaya alt geçidine uçtu.
Çığlığı duyanlar kavga zannetti
Merdivenlerden aşağıya doğru inen elektrikli bisikletin alkollü olduğu iddia edilen S.Y. isimli sürücüsü yaralandı. Yaralının yardım çığlıklarını duyan ve kavga olduğunu düşünen vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Merdivenlerde yatar vaziyette bulundu
Çevrede arama yapan polis ekipleri yaralıyı yaya alt geçidinin merdivenlerinde yatar vaziyette buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, sağlık ekipleriyle birlikte ambulansa alındı. Yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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