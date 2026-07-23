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KONYA Haberleri

Konya’da düğünde halay çeken Norveçli!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da düğünde halay çeken Norveçli!

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen bir düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

Davetlilerin gözü Hamza'daydı

Düğünde damadın sadıcı olan Norveç asıllı Hamza, halay çekip oyun havası oynayarak davetlilerin ilgisini çekti.

Aslen Norveçli olan Hamza'nın daha önce İslamiyet'i kabul ettiği ve Hamza ismini aldığı öğrenildi.

Hem halay çekti hem de oyun havası oynadı

Düğünde çalan müziklere eşlik eden Hamza, davetlilerle birlikte halay çekti ve oyun havası oynadı. Eğlenceye uyum sağlayan Hamza'nın neşeli anları, düğüne katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Ortaya çıkan renkli görüntüler, sosyal medyada da beğeni topladı.

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