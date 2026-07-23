Konya’da balya makinesi yangına neden oldu!

Olay, Kulu ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi'nde hasadı tamamlanan bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, balya makinesiyle çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, tarlayı sararken Bilal U.'ya ait ceviz bahçesine kadar ulaştı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangında çok sayıda balya yanarak kullanılamaz hale gelirken, ceviz bahçesindeki bazı ağaçların da zarar gördüğü öğrenildi.
(Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi