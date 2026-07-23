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KONYA Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla atandı! Konyalı isme yeni görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla atandı! Konyalı isme yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 8 üniversiteye yeni rektör ataması gerçekleştirildi. Atamalar kapsamında Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Konyalı Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.

Prof. Dr. Ahmet Kesik kimdir?

1965 yılında Konya'nın Karapınar ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Ahmet Kesik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitim hayatının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisans yaptı ve kamu idaresi alanında staj gördü.

Önemli görevlerde bulundu

Meslek hayatı boyunca Maliye ve Kalkınma Bakanlıklarında daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev yapan Kesik, başta Avrupa Konseyi, ASELSAN ve Türkiye Kalkınma Bankası olmak üzere 20 ulusal ve uluslararası kurum ile şirkette yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Akademik kariyerinde de önemli görevler üstlenen Prof. Dr. Ahmet Kesik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi başta olmak üzere birçok yükseköğretim kurumunda ders verdi. Daha önce İstanbul Gedik Üniversitesi'nde rektörlük, İstanbul Beykent Üniversitesi'nde ise rektör yardımcılığı görevlerinde bulunan Kesik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı doğrultusunda Mudanya Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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