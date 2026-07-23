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KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir’e Eurodesk Awards 2026’dan Uluslararası ödül

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Konya Büyükşehir’e Eurodesk Awards 2026’dan Uluslararası ödül
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Atmosfer Gençlik Merkezi Eurodesk Temas Noktası, gençlere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Atmosfer Gençlik Merkezi tarafından Erasmus Günleri kapsamında düzenlenen “Konya Youth Festival”, Eurodesk Awards 2026 kapsamında verilen “Honourable Mention” ödülüne layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Atmosfer Gençlik Merkezi Eurodesk Temas Noktası, gençlere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

Eurodesk Brussels Link tarafından Avrupa genelinde düzenlenen Eurodesk Awards 2026'ya 36 ülkeden Eurodesk Temas Noktalarının yürüttüğü 200'den fazla proje başvurdu.

Atmosfer Gençlik Merkezi Eurodesk Temas Noktası tarafından Erasmus Günleri kapsamında düzenlenen Konya Youth Festival, Eurodesk Awards 2026 kapsamında verilen "Honourable Mention (Jüri Özel Takdiri)" ödülüne layık görüldü.

YAKLAŞIK 750 GENÇ FESTİVALDE BULUŞTU

Konya Büyükşehir Belediyesi Atmosfer Gençlik Merkezi Eurodesk Temas Noktası tarafından düzenlenen Konya Youth Festival, yaklaşık 750 genci bir araya getirdi.

Festival kapsamında gençlere Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı, eğitim, staj, gönüllülük ve gençlik değişimi fırsatları hakkında bilgi verilirken; atölye çalışmaları, deneyim paylaşımları ve çeşitli interaktif etkinlikler gerçekleştirildi.

Konya Youth Festival'in ödüllendirilmesi, Konya Büyükşehir Belediyesinin gençlik alanında yürüttüğü çalışmaların uluslararası düzeyde takdir gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Ayrıca proje, Eurodesk Awards 2026 Kataloğu'nda Avrupa'nın örnek gençlik bilgilendirme uygulamaları arasında yer alarak Konya'daki gençlik çalışmalarının Avrupa genelinde görünürlük kazanmasına katkı sağladı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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