Konya’da mezarlıkta yangın paniği! Ekipler alevleri büyümeden söndürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Ortakaraören Mahallesi Köyiçi Mezarlığı'nda çıkan ot yangını kısa süreli paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgede çalışma yapan Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerinin su tankerleriyle destek verdiği söndürme çalışmaları sonucunda alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
(Bekir Turan)