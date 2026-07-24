Konya’da konser sonrası ortalık karıştı! 2 kişi bıçaklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen 18. Geleneksel Beyşehir Göl Festivali kapsamında düzenlenen konser programının ardından festival alanında bıçaklı kavga yaşandı.
2 çocuk bıçaklandı
Edinilen bilgilere göre, konserin sona ermesinin ardından sahne yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında A.Ş. (16) ve A.T. (17) isimli iki çocuk bıçaklanarak yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuklar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından festival alanında güvenlik önlemlerini artırırken, bıçaklı saldırıya karışan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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