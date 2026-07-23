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KONYA Haberleri

Konya YHT Garı bölgesinde yol kapanıyor! Bu saatlere dikkat

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Konya YHT Garı bölgesinde yol kapanıyor! Bu saatlere dikkat

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Demiryolu Caddesi üzerinde bulunan YHT Gar Tüneli'nde gerçekleştirilecek menhol çalışması nedeniyle yolun belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yol gece boyunca ulaşıma kapalı olacak

Yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında YHT Gar Tüneli (Demiryolu Caddesi), 22 Temmuz'u 23 Temmuz'a bağlayan gece saat 23.00 ile 07.00 arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı

AKOM, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları tercih etmelerini istedi. Açıklamada ayrıca, çalışma süresince trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Çalışmaların planlanan saatlerde tamamlanması bekleniyor

Menhol çalışmasının belirtilen zaman aralığında tamamlanmasının ardından YHT Gar Tüneli'nin yeniden araç trafiğine açılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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