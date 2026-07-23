Konya YHT Garı bölgesinde yol kapanıyor! Bu saatlere dikkat

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Demiryolu Caddesi üzerinde bulunan YHT Gar Tüneli'nde gerçekleştirilecek menhol çalışması nedeniyle yolun belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Yol gece boyunca ulaşıma kapalı olacak
Yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında YHT Gar Tüneli (Demiryolu Caddesi), 22 Temmuz'u 23 Temmuz'a bağlayan gece saat 23.00 ile 07.00 arasında araç trafiğine kapalı olacak.
Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı
AKOM, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları tercih etmelerini istedi. Açıklamada ayrıca, çalışma süresince trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.
Çalışmaların planlanan saatlerde tamamlanması bekleniyor
Menhol çalışmasının belirtilen zaman aralığında tamamlanmasının ardından YHT Gar Tüneli'nin yeniden araç trafiğine açılması bekleniyor.
YOL KAPAMA | MENHOL ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) July 23, 2026
YHT Gar Tüneli (Demiryolu Caddesi) üzerinde, menhol çalışması nedeniyle yol trafiğe kapalı olacaktır.
22 Temmuz 2026 - 23 Temmuz 2026
23.00 - 07.00
Sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat…
Kaynak: Haber Merkezi