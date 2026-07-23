Türkiye’den İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını “en güçlü biçimde“ kınadı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemlere sert tepki gösterildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz."
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