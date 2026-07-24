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KONYA Haberleri

Konya’da hastane kantini belediyeye geçti!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da hastane kantini belediyeye geçti!
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Devlet Hastanesi'nde uzun yıllardır özel işletme tarafından yürütülen kantin hizmeti belediye tarafından devralındı. Gelişme, belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

FİYATLARDA EKONOMİK DÖNEM BAŞLADI

Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kantinde yeni bir fiyat düzenlemesine gidildiği belirtildi. Yapılan düzenlemeyle ürün fiyatlarının daha ekonomik hale getirildiği, birçok üründe ise fiyatların belediyeye ait sosyal tesislerde uygulanan tarifelerin de altına çekildiği ifade edildi.

AMAÇ HASTA VE YAKINLARINA DESTEK OLMAK

Açıklamada, temel hedefin hasta ve hasta yakınlarının kaliteli hizmete uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak olduğu vurgulandı. Belediye, vatandaşların her zaman yanında olmaya ve hayatı kolaylaştıran sosyal belediyecilik hizmetlerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Belediyenin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, uygun fiyat uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Seydişehir Devlet Hastanesi'nde uzun yıllardır özel işletme tarafından yürütülen kantin hizmetini belediyemiz olarak devraldık.
Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda yaptığımız yeni düzenlemeyle ürün fiyatlarını daha ekonomik hale getirirken, birçok üründe fiyatları belediyemiz sosyal tesislerinin de altına indirdik.
Amacımız; hasta ve hasta yakınlarımızın kaliteli hizmete uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak. Hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya, hayatı kolaylaştıran hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.'' ifadeleri kullanıldı.

(Meltem Aslan)

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